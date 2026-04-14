Maria Irene Soares Rodrigues da Silva

Seu marido João Figueira da Silva, sua filha, genro e netos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, afilhados, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho da Levada do Salão, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, Terça-feira, 14/04/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:30 horas para a capela do cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:30 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Sábado, 18/04/2026, pelas 18:00 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora do Carmo, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Câmara de Lobos, 14 de abril de 2026