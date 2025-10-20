Maria Irene Silva Ferreira

Seus filhos José Lino, esposa e filhos; Dulce, marido e filho; Raúl Eusébio, esposa e filhos; Cármen Paula, marido e filho; Esmeraldo Jorge, esposa e filho; Maria José e filha; sua nora Casilda, seu cunhado e filhos, demais familiares e amigos, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à 2ª Travessa do Caminho do Padre Dr. Abel Augusto da Silva, Santo António, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, Segunda-feira, 20/10/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:15 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:00 horas, seguindo-se a cremação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Domingo, 26/10/2025, pelas 09:30 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora da Visitação, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 20 de outubro de 2025