MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Necrologia

Participação

30-09-2025
Maria Inocência Mendonça de Olim
Maria Inocência Mendonça de Olim
Faleceu
  • Freguesia| Imaculado Coração de Maria

Seus irmãos, João Olim, esposa e filho, Humberto Olim e filho, Egídio Olim, esposa e filha, Duarte Olim e filha, sobrinhas netas e demais família cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa parente, residente que foi à freguesia do Imaculado Coração de Maria, concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje com missa de corpo presente pelas 14:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, seguindo após a cerimónia para inumação no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Participa que a missa do 7.º dia será celebrada na próxima segunda-feira, dia 06.10.2025, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial de São Pedro no Funchal, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

A.A.R.A.M - Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira, cumpre o doloroso dever de participar o falecimento da Sra. Maria Inocência Mendonça de Olim, irmã do seu presidente Sr. Egídio Olim.

A Belíssima Funchal cumpre o doloroso dever de participar o falecimento da Sra. Maria Inocência Mendonça de Olim, tia da gerente Sra. Natacha Camacho Olim.

O Grupo SOLPURO cumpre o doloroso dever de participar o falecimento da Sra. Maria Inocência Mendonça de Olim, irmã do seu colaborador Egídio Olim.

Funchal, 30 de setembro de 2025

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que acha da propaganda eleitoral produzida pelas candidaturas às autárquicas?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas