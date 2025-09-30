Seus irmãos, João Olim, esposa e filho, Humberto Olim e filho, Egídio Olim, esposa e filha, Duarte Olim e filha, sobrinhas netas e demais família cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa parente, residente que foi à freguesia do Imaculado Coração de Maria, concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje com missa de corpo presente pelas 14:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, seguindo após a cerimónia para inumação no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Participa que a missa do 7.º dia será celebrada na próxima segunda-feira, dia 06.10.2025, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial de São Pedro no Funchal, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

A.A.R.A.M - Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira, cumpre o doloroso dever de participar o falecimento da Sra. Maria Inocência Mendonça de Olim, irmã do seu presidente Sr. Egídio Olim.

A Belíssima Funchal cumpre o doloroso dever de participar o falecimento da Sra. Maria Inocência Mendonça de Olim, tia da gerente Sra. Natacha Camacho Olim.

O Grupo SOLPURO cumpre o doloroso dever de participar o falecimento da Sra. Maria Inocência Mendonça de Olim, irmã do seu colaborador Egídio Olim.

Funchal, 30 de setembro de 2025