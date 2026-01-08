Maria Helena Vieira Barreto

Sua filhas, genro, netos, bisneta e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Travessa do Lombo das Terças, Ponta do Sol, e que o seu funeral se realiza hoje, Quinta-feira, 08/01/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:00 horas para a Capela do Cemitério de São Caetano, Terças, Ponta do Sol, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia Domingo, 11/01/2026, pelas 11:00 horas, na Igreja Paroquial de Santa Maria Maior, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Ponta do Sol, 8 de janeiro de 2026