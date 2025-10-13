MADEIRA Meteorologia
13-10-2025
Maria Helena Pinto Pereira do Espírito Santo
Maria Helena Pinto Pereira do Espírito Santo
Faleceu
Suas irmãs, cunhados, sobrinhos, afilhado, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Estrada Regional 101, Vila, Porto Moniz, e que o seu funeral se realiza amanhã, Terça-feira, 14/10/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 11:30 horas capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:30 horas, seguindo-se a cremação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Sábado 18/10/2025, pelas 17:00 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora da Conceição, Vila, Porto Moniz, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

