Maria Helena Miranda de Andrade Nóbrega

Seu marido, Eleutério Gonçalves Martins de Nóbrega, seus filhos: Ismael Sancho Andrade Martins de Nóbrega, sua esposa e filhos, e Sara Catarina Andrade Martins de Nóbrega, seu marido e filho, e demais família cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa esposa, mãe, sogra, avó e parente, residente que foi ao Caminho do Terço, Paróquia do Sagrado Coração de Jesus-Boa Nova e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de missa de corpo presente, pelas 11:00 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora da Piedade, em São Gonçalo, prosseguindo o seu funeral, para Jazigo, no referido cemitério.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a missa do 7.º dia no próximo domingo, dia 24, pelas 10:30 horas, na Igreja da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus-Boa Nova.

Funchal, 20 de agosto de 2025