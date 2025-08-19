Maria Helena Frango

Seus irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa irmã, cunhada, tia e parente, natural da Ribeira da Janela e residente que foi à Avenida da Madalena, freguesia de Santo António, e que o seu funeral se realiza, hoje, saindo do Hospital Dr. João de Almada, pelas 09:30 horas, para a Igreja Paroquial da Ribeira da Janela (Nossa Senhora da Encarnação), onde será celebrada missa de corpo presente, pelas 11:30 horas, prosseguindo o seu funeral, após as cerimónias, para cremação, no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.

O ritual de cremação terá o seu início às 14:30 horas, na sala do crematório do referido cemitério, com as orações e a despedida da presença sensível da nossa irmã.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a missa do 7.º dia no próximo sábado, dia 23, pelas 18:30 horas, na Igreja do Carmo-Funchal.

A família, mui reconhecidamente, agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais da Unidade de Cuidados Paliativos, bem como a todo o pessoal da receção do Hospital Dr. João de Almada, pela forma carinhosa, atenciosa e dedicada como sempre trataram e cuidaram a sua saudosa familiar.

Ribeira da Janela, 19 de agosto de 2025