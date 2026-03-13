Maria Helena Câmara de Sousa

Seus filhos, genros, noras, netos e bisnetos, suas irmãs, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, tia e parente, residente que foi à Rua do Quebra Costas, freguesia de São Pedro, e que o seu funeral se realiza, hoje, com celebração de missa de corpo presente, pelas 13:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral, para Jazigo, no referido cemitério.

A família, mui reconhecidamente, agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a Missa do 7.º Dia, na próxima Quarta-Feira, dia 18, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial de São Pedro.

Funchal, 13 de março de 2026