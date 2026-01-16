Maria Goreti Baptista dos Santos Sá

Seu marido António Manuel da Silva Sá, seu irmão Virgílio Santos, tios, sobrinhos, cunhadas, afilhadas, amigos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa esposa, irmã, sobrinha, tia, cunhada, madrinha, amiga e parente e que o seu funeral se realiza amanhã, sábado, com celebração de missa de corpo presente, pelas 12:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral, para cremação, no referido cemitério.

A família solicita às pessoas que vão acompanhar a cerimónia o favor de optar por uma só flor e vestir uma peça de roupa branca ou clara.

Partiu uma mulher sem igual, uma esposa amorosa, de uma ternura sem fim, companheira e amiga, um ser verdadeiramente gracioso, com um coração repleto de amor e paz. Partiu uma mulher de uma força admirável, uma verdadeira guerreira que lutou e enfrentou sempre com dignidade as batalhas e adversidades que a vida lhe colocou. Lutou contra a sua doença durante mais de vinte anos, lutou com fé e esperança. Foram anos de vida partilhada e vivida no dia-a-dia, com muito amor e paz, mas com muitos obstáculos, momentos difíceis, dias bons e maus, mas ultrapassados sempre juntos com resiliência, fé e esperança. Vai em paz meu amor, pois libertas-te de todo o sofrimento, e eu amar-te-ei para sempre, permanecerás no meu pensamento e no meu coração. Seu marido António Sá

«Pelas tuas mãos medi o mundo e na balança pura dos teus ombros pesei o ouro do sol e a palidez da Lua” Poema de Amor de António e de Cleópatra

A família agradece a todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e auxiliares do IPO-Lisboa; Hospital Egas Moniz; à IPA - secção de Lisboa, onde ao longo destes vinte anos foi uma segunda casa, onde acolheram-nos sempre. Agradecimento ainda ao Hospital de Stª Maria-Neurocirurgia.E nestes últimos três anos, ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, serviço de Hemato-Oncologia, à Terapia da Dor; às equipes dos Cuidados Paliativos do Dr. João de Almada; aos serviços de Apoio ao Domicílio da Segurança Social - Caniço; ao Centro de Saúde do Caniço, aos Bombeiros de Stª Cruz; ao pessoal de transporte do SESARAM. A todos eles agradecer todo o apoio, profissionalismo, dedicação e carinho como trataram o seu familiar.

A família agradece ainda aos amigos, vizinhos e demais pessoas, todo o apoio, mensagens de solidariedade recebida nos últimos meses. Agradece as manifestações de pesar recebidas neste momento de perda e dor e a todas as pessoas que queiram estar presentes no cerimonial e participa que será celebrada a missa do 7.º dia, na próxima, quarta-Feira, dia 21, pelas 17:30 horas, na Igreja da Sé.

Funchal, 16 de janeiro de 2026