MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Necrologia

Participação

25-09-2025
Maria Gonçalves Diogo
Maria Gonçalves Diogo
Faleceu com 89 anos
  • Freguesia| Jardim da Serra

Com carinho e saudade de suas filhas, genros, netos, bisnetas, irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente, moradora que foi à Estrada da Corrida nº103, Jardim da Serra, Câmara de Lobos. Mais se informa que o seu funeral se realiza nesta quinta-feira, 25/09/2025, saindo do Hospital dos Marmeleiros, pelas 14:00, em direção à Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 15:30, seguindo para o cemitério da freguesia.

A Funerária do Calvário informa que a missa de 7.º dia em memória da Sra. Maria Gonçalves Diogo será celebrada na próxima terça-feira, 30 de setembro de 2025, às 08:00, na Igreja Paroquial de São Tiago, Jardim da Serra.

Para todos os que desejarem prestar o seu último adeus, informa-se que sairá um autocarro às 14:00 do Largo da Padaria Fátima. Subindo pelo Caminho do Marco e Fonte da Pedra, Largo da Corrida, passando pelo Chote e descendo o Caminho do Foro, em direção à Igreja Paroquial do Estreito, onde será realizada a cerimónia fúnebre. Após o término da cerimónia, o autocarro fará o percurso de regresso ao Largo da Padaria, local de onde partiu.

Jardim da Serra, 25 de setembro de 2025

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que acha da propaganda eleitoral produzida pelas candidaturas às autárquicas?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas