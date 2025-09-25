Com carinho e saudade de suas filhas, genros, netos, bisnetas, irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente, moradora que foi à Estrada da Corrida nº103, Jardim da Serra, Câmara de Lobos. Mais se informa que o seu funeral se realiza nesta quinta-feira, 25/09/2025, saindo do Hospital dos Marmeleiros, pelas 14:00, em direção à Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 15:30, seguindo para o cemitério da freguesia.

A Funerária do Calvário informa que a missa de 7.º dia em memória da Sra. Maria Gonçalves Diogo será celebrada na próxima terça-feira, 30 de setembro de 2025, às 08:00, na Igreja Paroquial de São Tiago, Jardim da Serra.

Para todos os que desejarem prestar o seu último adeus, informa-se que sairá um autocarro às 14:00 do Largo da Padaria Fátima. Subindo pelo Caminho do Marco e Fonte da Pedra, Largo da Corrida, passando pelo Chote e descendo o Caminho do Foro, em direção à Igreja Paroquial do Estreito, onde será realizada a cerimónia fúnebre. Após o término da cerimónia, o autocarro fará o percurso de regresso ao Largo da Padaria, local de onde partiu.

Jardim da Serra, 25 de setembro de 2025