Maria Gomes de Aguiar

Com carinho e saudade de seus filhos, filhas, noras, genros, netos, bisnetos, irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente. Moradora que foi residente á Vereda da Achada do Foro N.º17, Paróquia de São Tiago, Jardim da Serra, Câmara de Lobos, mais se informa que seu funeral se realiza nesta Terça-feira, 07/04/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 13:15 horas em direção à Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 14:30 horas seguindo em cortejo funebre para o Cemitério da Freguesia.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, e todas as pessoas que acompanharam o funeral, manifestando o seu apoio e solidariedade neste momento de dor. Convida a participarem na Missa de 7º Dia que será celebrada na próximo Domingo, 12 de Abril às 07:00 horas, na Capela de Nossa Senhora da Consolação, Foro, jardim da Serra.

Jardim da Serra, 7 de abril de 2026