Maria Gertrudes Vieira da Luz

Seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, natural do Seixal, atualmente a residir no Lar do Porto Moniz, e que o seu funeral se realiza hoje, Quarta-feira, 14/01/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:00 horas para a Igreja Paroquial de Santo Antão, Seixal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:30 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia Quarta-feira, 21/01/2026, pelas 18:30 horas, na Igreja Paroquial de Santo Antão, Seixal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece à equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do Lar de Idosos do Porto Moniz, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram a sua familiar.

Seixal, 14 de janeiro de 2026