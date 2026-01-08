MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Necrologia

Participação

8-01-2026
Maria Gabriela Vieira de Sousa
Maria Gabriela Vieira de Sousa
Faleceu
  • Freguesia| São Martinho

Seus filhos, noras, genros, netos e bisnetos, seus cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Bairro da Ajuda, São Martinho, Funchal, e que o seu funeral se realiza amanhã, Sexta-feira, 09/01/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:00 horas para a Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:00 horas, seguindo-se a cremação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia Sábado, 10/01/2026, pelas 19:00 horas, na Igreja de São Martinho, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 8 de janeiro de 2026

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Qual a avaliação que faz do espetáculo de fogo de artifício deste ano?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas