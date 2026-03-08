Maria Freitas de Ponte

Seus filhos, nora, genros, netos e bisnetos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos, e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Estrada Simão Gonçalves da Câmara, Calheta, e que o seu funeral se realiza hoje, Domingo, 08/03/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 11:00 horas para a igreja paroquial de São Francisco Xavier, Calheta, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:30 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério do Lombo do Salão, na referida freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia, Segunda-feira, 09/03/2026, pelas 18:30 horas, na igreja paroquial de São Francisco Xavier, Calheta, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do Lar da Santa Casa Misericórdia da Calheta, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram a sua familiar.

Calheta, 8 de março de 2026