Participação

23-08-2025
Maria Floripes Gonçalves
Maria Floripes Gonçalves
Faleceu
  • Freguesia| Câmara de Lobos

Seus irmãos, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi Sítio das Preces, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, sábado, 23/08/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:15 horas para a Capela do Cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia no próximo sábado, 30/08/2025, pelas 17:00 horas, na Capela das Preces, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Câmara de Lobos, 23 de agosto de 2025

