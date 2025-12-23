MADEIRA Meteorologia
Agradecimento e Missa do 7.º dia

23-12-2025
Maria Florinda Nóbrega dos Santos
  • Freguesia| Caniço

A família, na impossibilidade de o fazer pessoalmente a todos, vem por este meio agradecer a solidariedade de quantos se dignaram participar no funeral da sua saudosa parente ou que, de outra forma, lhe manifestaram o seu pesar.

Participa ainda que, hoje, assinalando-se o 7.º dia do seu falecimento, será celebrada, pelas 20h00, na Igreja Matriz do Caniço, a missa pelo eterno descanso da sua alma, reiterando, uma vez mais, os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 23 de dezembro de 2025

