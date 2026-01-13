Seu marido, Tony Teixeira, seus filhos, Sandra, Michael, Tracy e James, suas noras, Iara e Jodie, seus genros, César e Avelino, seus netos, Nadim, Tanisha, Le’teia, Kailini, Ariana e bebé, seus bisnetos, Zavier, Isabella e Aria e demais família cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa esposa, mãe, sogra, avó, bisavó e parente, residente que foi à Rua da Morena, freguesia de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr. João de Almada pelas 13:00 horas, para a igreja matriz de Santa Cruz, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério municipal da mesma localidade.

No próximo domingo, pelas 11:00 horas, será celebrada missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, na igreja matriz de Santa Cruz.

Pelas 14.15 horas um autocarro inicia subida a partir do bar a Torre, Estrada do Santo da Serra, Moinho do Valente e desce o Caminho do Janeiro, para transportar as pessoas que queiram assistir à missa e acompanhar o funeral até ao cemitério com regresso aos mesmos locais.

A família agradece, muito reconhecida, a todas as pessoas que lhe têm manifestado pesar e antecipadamente a quem participar no funeral e na missa por sua intenção.

Endereçam ainda um muito reconhecido agradecimento a todas as equipas do serviço de Hemato-Oncologia do 8.º piso do Hospital Dr. Nélio Mendonça e da Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada, pelos cuidados de saúde, prestados com inigualável saber, humanidade e dedicação à sua familiar, assim como o apoio prestado à família. Bem-Haja.

Os órgãos sociais do SC Santacruzense, seus treinadores, colaboradores e atletas, participam o falecimento da Sra. Maria Florinda de Freitas Poeira Teixeira, esposa do seu antigo presidente Tony Teixeira e mãe do seu atleta James Teixeira, endereçando aos mesmos e à sua família as mais sentidas condolências.

Santa Cruz, 13 de janeiro de 2026