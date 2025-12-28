MADEIRA Meteorologia
Participação

30-12-2026
Maria Firmina de Jesus Gouveia Sousa
Faleceu
  • Freguesia| São Martinho

Seus filhos, noras, genros, netos, bisneta, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avô, bisavó, irmã, cunhada, tia e parente, que o seu funeral se realiza hoje, dia 30.12.2025, com celebração de missa de corpo presente pelas 14:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral para o mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que de qualquer forma manifestaram o seu pesar e carinho.

Participam que será celebrada missa do 7.º dia no próximo sábado, dia 03.01.2026, pelas 17:00 horas, na Igreja Paroquial do Imaculado Coração de Maria, Funchal.

Funchal, 30 de dezembro de 2025

