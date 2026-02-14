Maria Ferreira de Sousa

Seus filhos, genros, netos, irmãs, cunhado, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais entes queridos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, irmã, cunhada, tia, amiga, vizinha e parente, residente que foi ao Sítio Lombo da Levada, São João, Freguesia da Ribeira Brava, e que o seu funeral se realiza hoje, Sábado, dia 14 de Fevereiro de 2026, saindo da Morgue do Hospital Dr. João de Almada, pelas 10:45 horas, para a Igreja Paroquial de São Bento, Freguesia da Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:00 horas, após a qual prosseguirá para inumação no cemitério da dita freguesia.

A família reconhece e expressa a sua gratidão e compreensão a todas as pessoas que, com a sua oração e participação nesta celebração Eucarística, a acompanharem neste momento de dor e esperança.

Mais participam que na próxima quarta-feira, dia 18 de Fevereiro de 2026, será celebrada missa de 7.º dia em sufrágio de sua alma e de agradecimento a todas as pessoas que acompanharem o seu funeral, na Igreja Paroquial de São Bento, Freguesia da Ribeira Brava, pelas 08:00 horas.

Agradecimentos extensivos aos Médicos, Enfermeiros e pessoal Auxiliar do Hospital Dr. João de Amada e Hospital Dr. Nélio Mendonça. Gratos a todos pelo vosso incansável profissionalismo, carinho e dedicação que tiveram para com a nossa ente querida. Gratidão. Bem Hajam.

Ribeira Brava, 14 de fevereiro de 2026