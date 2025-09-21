Sua filha, genro, netas, netos, bisnetas, bisnetos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de informar do falecimento do sua saudosa parente e amiga, Maria Fernanda Silva, natural e residente que foi na freguesia de Santa Maria Maior, Funchal.

O funeral realiza-se hoje, domingo, dia 21 de setembro.

O corpo estará em câmara ardente nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1- Funchal) entre as 11:30h e as 12:00h, saindo de seguida com destino à capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias- São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:00h prosseguindo para inumação no referido cemitério.

A família comunica que será celebrada missa de 7ºDia em sufrágio da alma da sua familiar na sexta-feira, dia 26 setembro, pelas 19:00h na Igreja Paroquial de Santa Rita, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e perda e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Funchal, 21 de setembro de 2025