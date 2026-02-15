Maria Fernanda de Souza Abreu Pimenta

Seus filhos, nora, genros, netos, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, tia e parente e residente que foi à Vereda da Corujeira A, freguesia de Machico, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária (Caminho da Ladeira Nº 7- Machico), pelas 10:00 horas, para a Igreja Matriz de Machico, onde será celebrada missa de corpo presente, pelas 10:30 horas, prosseguindo o funeral para o Cemitério Municipal de Machico.

O corpo estará em câmara ardente na referida Casa Mortuária, hoje, a partir das 09:30 horas.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todos quantos se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa parente, acompanhando-a até à sua última morada. Agradece, ainda de um modo especial, aos Médicos, Enfermeiros e Pessoal Auxiliar do Serviço Cuidados Intensivos do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelos cuidados, carinho e dedicação que tiveram com a sua querida parente.

Mais informa que na próxima quinta-feira, dia 19/02/2026, pelas 18:30 horas, será celebrada a missa do 7.º dia, na Igreja Matriz de Machico, agradecendo antecipadamente às pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Machico, 15 de fevereiro de 2026