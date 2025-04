Maria Fernanda de Freitas Brazão

A sua irmã Maria Isabel de Freitas Brazão e esposo, suas sobrinhas Conceição, Helena e Cristina e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua querida irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi à Est. Reg. António de Carvalhal, Ponta Delgada, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 10:30 horas para a Igreja Paroquial do Bom Jesus, Ponta Delgada, onde será celebrada a missa de corpo presente pelas 12:00 horas, prosseguindo o cortejo fúnebre para o Cemitério da freguesia, para inumação no jazigo de família.

A família mui reconhecidamente agradece todas as manifestações de pesar nesta hora de dor, assim como às pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua querida parente, prestando-lhe assim, a sua última homenagem.

No domingo (04 - 05 ), pelas 09:00 horas na referida Igreja, haverá missa de 7º dia pelo eterno descanso da sua alma, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a participar nesta Eucaristia.

Ponta Delgada, 27 de abril de 2025.