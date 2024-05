Seu filho Celso, irmã, cunhada, sobrinho, demais família, amigos e vizinhos comunicam que a missa de 7º dia da sua parente Maria Fátima Ferreira Fernandes falecida no dia 30 de abril de 2024 e sepultada a 02 de maio de 2024 no cemitério de São Gonçalo realizar-se-á amanhã, domingo, dia 05 de maio de 2024 pelas 10:30h na Igreja do Sagrado Coração de Jesus (Igreja da Boa Nova).

A família agradece desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

Funchal, 4 de maio de 2024