Maria Fátima Fernandes

Seus filhos: Fábio, Cátia e Cristiano, sua nora, genro, neta, neto, irmãos, cunhadas, sobrinhos, primos, comadres, afilhado, demais família e amigos cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, irmã, cunhada, tia, prima, comadre, madrinha, parente e amiga, residente que foi à Rua das Lajes, freguesia do Imaculado Coração de Maria, e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de missa de corpo presente pelas 12:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral, para cremação, no referido cemitério.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a missa do 7.º dia na próxima segunda-feira, dia 13, pelas 18:30 horas, na Igreja do Carmo-Funchal.

A família, mui reconhecidamente, agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais da Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada, bem como às assistentes domiciliarias, pela forma carinhosa, atenciosa e dedicada com que sempre trataram a sua ente querida durante a sua doença.

Funchal, 11 de outubro de 2025