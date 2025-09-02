Maria Eugénia Fernandes Gomes Gouveia

Seus filhos, noras, genros, netos, bisnetos, demais familiares e amigos, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Calçada do Convento, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, terça-feira, 02/09/2025, saindo do Hospital Dr. João de Almada pelas 09:00 horas para a Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:00 horas, seguindo-se a cremação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia no sábado, 06/09/2025, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial de Santa Cecília, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa dos Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada, todos os cuidados prestados, todo o apoio, carinho e dedicação com que sempre trataram a sua familiar.

Funchal, 2 de setembro de 2025