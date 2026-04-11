Maria Eugénia de Ornelas

Sua filha Rosélia Luz, seu genro e neta, suas irmãs, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, natural de Câmara de Lobos, atualmente a residir no Lar Bela Vista, São Gonçalo, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, Sábado, 11/04/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 10:00 horas para a capela do cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Sábado, 18/04/2026, pelas 18:00 horas, na igreja paroquial de Santa Cecília, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do Lar Bela Vista, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram a sua familiar.

Câmara de Lobos, 11 de abril de 2026