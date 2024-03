Maria Encarnação Fernandes

Seus filhos Maria Fátima Gomes Faria; José Luís Gomes Faria; Rosa Maria Gomes Faria; Ana Maria Gomes Faria; Maria Clara Gomes Faria; José Óscar Gomes Faria; Élia Maria Gomes Faria, seus netos bisnetos, trinetos, genros, noras, sobrinhos e demais família (presentes e ausentes), cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa parente, residente que foi à freguesia de São Martinho, concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente pelas 13:00 horas na Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Igreja Velha de São Martinho), seguindo após a cerimónia para Jazigo no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho no Funchal.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar, participa que a missa do 7º dia será celebrada na próxima quarta-feira, dia 20.03.2024, pelas 20:00 horas, na Igreja Paroquial de Santa Rita no Funchal, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a assistir a este piedoso ato.

Funchal, 15 de março de 2024.