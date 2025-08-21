MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Necrologia

Participação

21-08-2025
Maria Emília de Faria
Maria Emília de Faria
Faleceu
  • Freguesia| Porto Santo

Sua filhas Ângela Ruel, marido e filho; Ana Ruel; seus cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Rua João Gonçalves Zarco, Porto Santo, e que o seu funeral, com missa de corpo presente, se realiza amanhã, sexta-feira, 22/08/2025, pelas 14:30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Santa Catarina, Porto Santo, para inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia na próxima quarta-feira, 27/08/2025, pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Porto Santo, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Porto Santo, 21 de agosto de 2025

OPINIÃO EM DESTAQUE
Bruno Olim
Farmacêutico Especialista

O Mundo
20/08/2025 08:00

O Mundo gira incessantemente, cumpre o seu desígnio sem se importar com nada do que lá ocorre.

O absurdismo de Camus em o Mito de Sísifo, a nossa tentativa...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O Governo Regional agiu de forma correta ao suspender novas licenças de TVDE, pelo menos até final de 2025?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS

Mais Lidas

Últimas