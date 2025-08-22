Maria Emília de Faria

Sua filhas Ângela Ruel, marido e filho; Ana Ruel; seus cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Rua João Gonçalves Zarco, Porto Santo, e que o seu funeral, com missa de corpo presente, se realiza hoje, Sexta-feira, 22/08/2025, pelas 14:30 horas, saindo da capela do cemitério de Santa Catarina, Porto Santo, para inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia na próxima Quarta-feira, 27/08/2025, pelas 19:00 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora da Graça, Porto Santo, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Porto Santo, 22 de agosto de 2025.