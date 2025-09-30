Maria dos Anjos Câmara

Suas irmãs, sobrinhos, cunhados, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho do Lombo dos Forneiros, Porto Moniz, e que o seu funeral se realiza hoje, terça-feira, 30/09/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:00 horas para a Igreja Paroquial de Santa Maria Madalena, Santa, Porto Moniz, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia no domingo, 05/10/2025, pelas 09:30 horas, na Igreja Paroquial de Santa Maria Madalena, Santa, Porto Moniz, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Porto Moniz, 30 de setembro de 2025