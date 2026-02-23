Maria Domingas da Silva

Com carinho e saudade de suas filhas, genros, netos, bisneta, sobrinhos, irmão, cunhados, amigos, vizinhos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente. Moradora que foi residente ao Caminho da Murteira N.º202, Curral das Freiras, Câmara de Lobos, mais se informa que seu funeral se realiza nesta, Segunda-feira, 23/02/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 14:00 horas, para o Largo da Bica, onde será organizado um cortejo fúnebre pelas 14:45 horas, em direção á Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Livramento, Curral das Freiras, Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:30 horas , prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, e todas as pessoas que acompanharam o funeral, manifestando o seu apoio e solidariedade neste momento de dor. Convida a participarem na Missa de 7º dia que será celebrada no próximo Domingo, 01/03/2026, às 11:30 horas na Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Livramento, Curral das Freiras.

Curral das Freiras, 23 de fevereiro de 2026