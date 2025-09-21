Maria Dolores Rodrigues de Abreu de Jesus

Seus sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Estrada de Santo António, Ponta do Sol, e que o seu funeral se realiza hoje, Domingo, 21/09/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 11:00 horas para a capela de Santo António, Lugar de Baixo, Ponta do Sol, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:30 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério de Santo Amaro, Lombada, na referida da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no Domingo, 28/09/2025, pelas 10:30 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora da Luz, Vila, Ponta do Sol, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Ponta do Sol, 21 de setembro de 2025