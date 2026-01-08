Maria do Patrocínio Figueira Rodrigues

Seus filhos, neta, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, avó, irmã, cunhada, tia e parente e que o seu funeral se realiza hoje, quinta-feira, dia 08.01.2026, com celebração de missa de corpo presente, pelas 14:00 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral para cremação no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que de qualquer forma manifestaram o seu pesar e carinho.

Participam que será celebrada missa do 7.º dia no próximo domingo, dia 11.01.2026, pelas 11:00 horas, na Igreja da Sé, Funchal.

A família agradece ao Dr. Luís Freitas e à Dr.ª Ana Isabel Gonçalves, pela forma carinhosa, atenciosa e dedicada como trataram a nossa familiar.

A família expressa o mais profundo agradecimento aos médicos, enfermeiros, assistentes operacionais e restante equipa multidisciplinar do Serviço dos Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada pela forma digna, carinhosa e atenta com que acompanharam a nossa familiar. Num momento tão delicado, cada gesto de cuidado, cada palavra de conforto e cada demonstração de humanidade fizeram uma diferença imensa para ela e para toda a nossa família. A vossa presença serena, o respeito pela sua individualidade e a dedicação com que aliviaram o seu sofrimento mostraram-nos que, mesmo nos dias mais difíceis, existe espaço para a compaixão e para a verdadeira dignidade humana. Sentimo-nos acolhidos, compreendidos e apoiados em cada etapa. Obrigada por terem sido luz num período tão desafiante. A vossa entrega ficará para sempre guardada na nossa memória e no nosso coração.

Funchal, 8 de janeiro de 2026