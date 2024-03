Maria do Espírito Santo Diogo de Jesus

Seus filhos, filhas, noras, genros, netos, bisnetos, irmã, cunhados, afilhados, sobrinhos, amigos, seus vizinhos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente, natural que foi à Estrada da Corrida, Jardim da Serra, Câmara de Lobos, mais se informa que seu funeral se realiza nesta segunda-feira, 1/04/2024, saindo do Hospital dos Marmeleiros, pelas 09:00 para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito Câmara de Lobos, onde haverá missa de corpo presente pelas 10:00 seguindo em cortejo fúnebre para o Cemitério.

Mais se informa que a missa de 7.º dia será no próximo Sábado, 6/04/2024, às 19:00 na Igreja Paroquial de São Tiago, Jardim da Serra, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participar neste momento de perda e dor desta nossa familiar.

Saíra um autocarro da Padaria Fátima às 08:45, subindo o Caminho do Marco e Fonte da Pedra, vai ao Largo da Corrida, passando no Chote e descendo o Caminho do Foro para todas as pessoas que possam participar no ultimo adeus desta nossa querida familiar.

A família faz um especial agadecimemto à equipa médica do Hospital Dr. Nélio Mendonça; à equipa médica, enfermeiros e auxiliares do 4.º andar nascente do Hospital dos Marmeleiros; à equipa médica e enfermeiros do Centro de Saúde do Jardim da Serra pela forma atenciosa como trataram e cuidaram da nossa querida parente. Um especial agradecimento aos bombeiros que a auxiliaram várias vezes bem como às auxiliares de assistência domiciliária. Um bem-haja a todos.

Querida Mãe

Nossa rainha, foste uma guerreira, uma lutadora sem fim.

Sempre nos cuidaste e criaste da melhor maneira possível,

apesar de todos os obstaculos foste uma Mãe exemplar

em todos os aspetos.

Obrigada Mãe todos nós te amamos.

Avó

Partiste, quando ningém esperava, levaste

um pedaço enorme dos nossos corações.

Sempre foste amada, acarinhada e cuidada como ninguem.

Sempre olhaste para nós, com...