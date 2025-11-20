Seus filhos, neta, irmãs, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Maria do Carmo Alves Calaça, natural e residente na freguesia do Caniçal.

O funeral realizar-se-á amanhã, sexta-feira, dia 21 de novembro.

O corpo estará em câmara ardente nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1), Funchal, entre as 10:00h e as 11:00h, saindo de seguida em direção à Igreja Paroquial de São Sebastião (Igreja Nova do Caniçal), onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:30h prosseguindo para inumação no cemitério da freguesia.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, terça-feira, dia 25 de novembro, na Igreja Paroquial de São Sebastião (Igreja Nova do Caniçal), pelas 19:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

A família agradece a todos os que ao longo do tempo ajudaram a cuidar e a dar amor ao seu familiar. Gratos pelas manifestações de pesar e solidariedade recebidas neste momento de perda e dor.

Caniçal, 20 de novembro de 2025