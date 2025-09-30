Com carinho e saudade de seu cunhado, cunhada, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente, moradora que foi à Estrada Comandante Camacho de Freitas n.º 49, Santo Amaro, Funchal. Mais se informa que o seu funeral se realiza nesta terça-feira, 30/09/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 10:00 em direção à Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:30, seguindo-se a inumação no mesmo.

A Funerária do Calvário informa que a missa de 7.º dia em memória da Sra. Maria de Sousa Gomes será celebrada na próxima sexta-feira, 4 de outubro de 2025, às 18:00, na Igreja Paroquial de Santo Amaro, Funchal.

Santo Amaro, 30 de setembro de 2025