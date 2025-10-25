Maria de Jesus Sousa

Com amor e carinho de seus filhos, filhas, noras, genros, netos, bisnetos, irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e restantes familiares, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente, moradora ao Caminho da Junta nº1 (Sítio da Vargem), Paróquia de Nossa Senhora da Encarnação, Estreito de Câmara de Lobos. Mais se informa que o seu funeral se realiza neste sábado, 25/10/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:00 (percorrendo o Caminho do Covão) em direção à Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada às 14:30, seguindo em cortejo fúnebre ate ao lugar de seu eterno descanso no cemitério da freguesia.

A Funerária do Calvário informa que a missa de 7.º dia será realizada no próximo domingo, 02/11/2025, às 09:30, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Encarnação, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Com profunda tristeza, nós, seus bisnetos, nos despedimos da nossa querida bisavó, que partiu aos 97 anos, deixando em nós um legado de amor, fé e sabedoria. Guardamos para sempre o seu sorriso sereno, as suas historias e o carinho com que sempre nos acolheu. Viverá eternamente nos nossos corações. A sua vida foi exemplo de bondade, dedicação à família e força diante a vida.

Com amor e gratidão. Seus bisnetos.

Sítio da Vargem, 25 de outubro de 2025