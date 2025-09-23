Com carinho e saudade de seu filho, nora, netos, neta, bisnetos, irmão, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente. Moradora que foi à Vereda do Lucas, Jardim da Serra, Câmara de Lobos, mais se informa que o seu funeral se realiza nesta terça-feira, 23/09/2025, saindo do Hospital Dr. João de Almada, pelas 09:00, em direção à Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 10:30, seguindo para o cemitério da freguesia.

A Funerária do Calvário informa que a missa de 7.º dia em memória da Sra. Maria de Jesus Pestana será celebrada no próximo domingo, 28 de setembro de 2025, às 10:30, na Igreja Paroquial de São Tiago, Jardim da Serra.

A presença de todos os que puderem juntar-se nesta despedida será profundamente valorizada pela família, num momento de dor, mas também de união e memória.

Jardim da Serra, 23 de setembro de 2025