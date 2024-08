Maria de Jesus Lucas

Sua sobrinha Maria Sonia, marido e filha, irmãos, irmãs, cunhados, sobrinhos, amigos, seus vizinhos e demais familiares presentes e ausentes cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente, natural que foi à Vereda da Ponte do Chote Nº 21, Jardim da Serra, Câmara de Lobos. Mais se informa que seu funeral se realiza nesta Sexta-Feira, 09/08/2024, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 10:30 para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá missa de corpo presente pelas 11:30 seguindo em cortejo fúnebre para o Cemitério.

Mais se informa que a missa de 7.º dia será na próxima Quarta-feira, 14/08/2024, às 19:00 na Igreja Paroquial de São Tiago, Jardim da Serra, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem neste momento de perda e dor desta nossa familiar.

Saíra um autocarro da padaria Fátima às 10:00, subindo o Caminho do Marco e Fonte da Pedra, vai ao Largo da Corrida, passando no Chote e descendo o Caminho do Foro para todas as pessoas que possam participar no último adeus desta nossa querida familiar.

A família endereça um especial agradecimento a toda a equipa médica e de enfermagem do Lar da Ajuda N.º 4, pela forma carinhosa e atenciosa com que sempre trataram e cuidaram desta nossa querida parente. Desde já agradecemos a todas as pessoas que participarem no funeral possam usar se possível roupa branca.

O nosso muito obrigado.

Jardim da Serra, 9 de agosto de 2024