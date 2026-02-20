Sua enteada Ana Paula Mata e seu marido, netas, netos, irmã, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade, o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Maria de Jesus Gouveia, natural do Curral das Freiras e residente na freguesia da São Roque, Funchal.

O funeral realiza-se, hoje, sexta-feira, dia 20 de fevereiro.

O corpo estará em câmara ardente entre as 12:00h e as 13:00h, na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:00h prosseguindo para inumação, no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Mais se informa que será celebrada missa de 7º Dia, terça-feira, dia 24 de fevereiro, na Igreja Paroquial de São José, Funchal, pelas 19:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

Funchal, 20 de fevereiro de 2026.