Maria de Jesus do Nascimento Alves Alves

Suas filhas, genro, netos, bisneta e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó e parente, residente que foi ao Beco da Banda D`Além A, freguesia de Machico, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária (Caminho da Ladeira Nº 7- Machico), pelas 11:30 horas, para a Igreja Matriz de Machico, onde será celebrada missa de corpo presente, pelas 12:00 horas, prosseguindo o funeral para o Cemitério Municipal de Machico.

A família pede que, em vez de oferecerem flores, as pessoas façam um donativo à Liga Portuguesa Contra o Cancro.

O corpo estará em Câmara Ardente na referida Casa Mortuária, hoje, a partir das 10:00 horas.

A família reconhece e expressa a sua gratidão a todos, quantos lhe têm manifestado o seu pesar. Agradece ainda à Equipa da Hemato Oncologia e à Equipa da Cirurgia Geral, nomeadamente Colon Rectal do Hospital Dr. Nélio Mendonça, aos Médicos e Enfermeiros do Serviço Unidade Cuidados Paliativos, em particular à Dr.ª Vilma, à Equipa da Consulta da Dor, à Liga Contra o Cancro à Dr.ª Carole Neves e por fim à Médica de Família Dr.ª Cristina Gouveia e Equipa de Enfermagem do Centro de Saúde de Machico, pelo apoio, carinho, dedicação e por todos os cuidados prestados à sua querida parente.

Mais informa que na próxima segunda-feira, dia 22/09/2025, pelas 18:30 horas, será celebrada a missa do 7.º dia, na Capela do Senhor dos Milagres-Machico, agradecendo antecipadamente às pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Machico, 20 de setembro de 2025