Participação

28-01-2026
Maria de Jesus
Faleceu com 91 anos
  • Freguesia| Curral das Freiras

Com carinho e saudade de seus filhos, filhas, noras, genros, netos, bisnetos, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente, residente que foi na Vereda da Beira nº 34, Curral das Freiras, Câmara de Lobos. Mais se informa que seu o funeral se realiza nesta, Quarta feira, 28/01/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 14:00 horas, para o Largo da Bica, onde será organizado um cortejo fúnebre pelas 14:45 horas, em direção à Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Livramento, Curral das Freiras, Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:30 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

Sairá um autocarro pelas 13:45 horas do Lombo Chão e outra pelas 14:15 horas do Pico Furão, passando pela Fajã Escura, para as pessoas que queiram acompanhar o funeral. Após o término da cerimónia o autocarro fará o percurso do local de onde partiu.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, a todas as pessoas que acompanharem o funeral, manifestando o seu apoio e solidariedade neste momento de dor. Convida a participarem na missa de 7.º dia que será celebrada está Sexta-feira, 30/01/2026, às 09:15, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Livramento, Curral das Freiras.

Curral das Freiras,28 de janeiro de 2026

