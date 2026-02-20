Seus filhos, irmã, genro, noras, netos, bisnetos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, irmã, sogra, avó, bisavó e parente, que foi residente no Caminho do Cemitério, entrada nº61, porta nº7, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 11:30 horas saindo da capela do cemitério municipal de Santo António para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 11:00 horas na referida capela.

Um agradecimento muito especial a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar, e participa que será celebrada Missa do 7º Dia, em sufrágio da sua alma, na próxima terça-feira (dia 24-02-2026) pelas 19h00 na Igreja Paroquial de Santo António, freguesia de Santo António.

A família agradece profundamente à Dra. Otávia Andrade, e toda a equipa de enfermagem e assistentes operacionais do Centro de Saúde de Santo António pelo apoio prestado à nossa familiar.

A Direção da Casa do Povo de Santo António, em nome do seu Presidente e Associados, apresenta os seus mais sentidos pêsames ao Sr. Presidente do Conselho Fiscal e a toda a família pela perda da sua estimada mãe Srª Maria de Gouveia Martins, que a sua memória permaneça viva no coração de todos aqueles que a amam. Que encontrem consolo nas lembranças e na união familiar neste momento difícil.

Funchal, 20 de fevereiro de 2026