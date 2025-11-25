MADEIRA Meteorologia
25-11-2025
Maria de Freitas Martins
Faleceu
  • Freguesia| São Martinho

Seu marido, José Avelino de Gouveia Martins, suas filhas: Ana Maria Freitas Martins, seu marido e filhos e Carla Marta Freitas Martins, seu marido e filho cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa esposa, mãe, sogra e avó, residente que foi à Rua da Rochinha, Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, e que o seu funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente, pelas 12:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral para cremação no referido cemitério.

A família, mui reconhecidamente, agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a missa do 7.º dia, na próxima quinta-Feira, dia 27, pelas 19:00 horas, na Igreja da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.

Funchal, 25 de novembro de 2025

