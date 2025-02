Maria de Fátima Marques da Silva

Seu esposo, João Marques Caldeira da Silva, seus filhos, Décio Henrique Marques Silva, esposa e filhos, Alípio Ricardo Marques Silva e esposa, Arcílio Leocádio Marques Silva, filho e restantes familiares participam a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa parente, residente que foi ao Lombo do Salão, freguesia e concelho da Calheta, e que seu funeral se realiza amanhã, sábado, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 10:30 horas, para a Igreja de São Francisco Xavier, onde haverá missa de corpo presente pelas 12:00 horas, prosseguindo o cortejo fúnebre para o cemitério Lombo do Salão para a inumação no mesmo.

A família agradece a todas as pessoas que acompanhem e participem através das suas manifestações de carinho, apoio, orações e presença nas eucaristias e no funeral.

A família informa que a missa do 7.° dia após a sua partida e do seu encontro definitivo com Deus será realizada na quarta-feira dia 19 de fevereiro às 09:30 horas, na Igreja Paroquial de São Francisco Xavier, agradecendo antecipadamente a todos quantos possam participar nesta eucaristia.

A todos, a família expressa a sua mais profunda e sincera gratidão!

Salão – Calheta, 15 de fevereiro de 2025