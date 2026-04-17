MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Necrologia

Participação

17-04-2026
Maria de Faria
Maria de Faria
Faleceu
  • Freguesia| Ribeira Brava

Seus cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Estrada do Pomar da Rocha, Ribeira Brava, e que o seu funeral se realiza hoje, Sexta-feira, 17/04/2026, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 15:00 horas para a igreja paroquial de São Bento, Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

Sairá uma camioneta pelas 15:00 horas da Furna, passando pelo Pomar da Rocha, Apresentação, para as pessoas que queiram acompanhar o funeral, regressando depois ao mesmo local.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Domingo, 26/04/2026, pelas 07:30 horas, na igreja paroquial de São Bento, Ribeira Brava, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais Centro de Saúde da Ribeira Brava e do Hospital dos Marmeleiros, bem como aos Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram a sua familiar.

Ribeira Brava, 17 de Abril de 2026

OPINIÃO EM DESTAQUE
Gilda Jardim
Enfermeira Especialista em Enfermagem de Reabilitação e Mestrado em Gestão

Decidir saúde
15/04/2026 08:00

Entre perguntas e silêncios, a saúde começa sempre num olhar atento.

A inteligência artificial entrou de forma discreta, mas definitiva, no quotidiano...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Concorda com a escolha de Paulo Barreto para representante da República para a Madeira?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas