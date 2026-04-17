Maria de Faria

Seus cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Estrada do Pomar da Rocha, Ribeira Brava, e que o seu funeral se realiza hoje, Sexta-feira, 17/04/2026, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 15:00 horas para a igreja paroquial de São Bento, Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

Sairá uma camioneta pelas 15:00 horas da Furna, passando pelo Pomar da Rocha, Apresentação, para as pessoas que queiram acompanhar o funeral, regressando depois ao mesmo local.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Domingo, 26/04/2026, pelas 07:30 horas, na igreja paroquial de São Bento, Ribeira Brava, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais Centro de Saúde da Ribeira Brava e do Hospital dos Marmeleiros, bem como aos Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram a sua familiar.

Ribeira Brava, 17 de Abril de 2026