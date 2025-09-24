Seus filhos, noras, genro, netos, bisnetos, irmãs, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi ao sítio das Covas, freguesia do Faial, concelho de Santana.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, quarta-feira, saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária (Rua da Palmeira nº16-Santa Cruz) pelas 13:15 horas, indo pela via rápida com destino à Igreja Paroquial do Faial, onde haverá missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo depois para inumação em jazigo municipal no cemitério da dita freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar neste momento de dor e informa que haverá velório na referida Igreja, pelas 14:00 horas

Domingo (28/09/2025), pelas 11:00 horas, na Igreja Paroquial do Faial, haverá missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, renovando os agradecimentos a quem se dignar participar nesta sagrada eucaristia.

A Associação de Karting da Madeira participa o falecimento da Sra. Maria da Natividade de Sousa e Freitas, mãe do Presidente desta associação, Dr. Rui Emanuel Sousa de Abreu, e informa que o seu funeral se realiza hoje, na Igreja Paroquial do Faial, onde haverá missa de corpo presente pelas 15:00 horas. À família, endereça sentidas condolências.

Os Colaboradores da Associação de Karting da Madeira, Rui Crawford, Fernando Menezes, Manuel Barros, António Freitas, Monica Gomes, André Reynolds e Leandro Silva participam o falecimento da Sra. Maria da Natividade de Sousa e Freitas, mãe do Presidente desta associação, Dr. Rui Emanuel Sousa de Abreu, e informam que o seu funeral se realiza hoje, na Igreja Paroquial do Faial, onde haverá missa de corpo presente pelas 15:00 horas. À família, endereçam sentidas condolências.

A Confraria de Nossa Senhora da Natividade participa o falecimento da Sra. Maria da Natividade de Sousa e Freitas, mãe do Presidente desta Confraria, Dr. Rui Emanuel Sousa de Abreu, e informa que o seu funeral se realiza hoje, na Igreja Paroquial do Faial, onde haverá missa de corpo presente pelas 15:00 horas. À família, endereça sentidas condolências.

O PSD-Madeira participa e lamenta o falecimento da Sra. Maria da Natividade de Sousa e Freitas, mãe do Dr. Rui Emanuel Sousa de Abreu, e informa que o seu funeral se realiza hoje, na Igreja Paroquial do Faial, onde haverá missa de corpo presente pelas 15:00 horas. À família, endereça sentidas condolências.

A Filarmónica do Faial participa o falecimento da Sra. Maria Natividade de Sousa e Freitas, mãe do Dr. Rui Emanuel Sousa de Abreu, presidente do seu Conselho Fiscal. A direção e executantes da filarmónica solidarizam-se com a dor de toda a família, nestes momentos difíceis. Manifestam o seu profundo pesar, juntando as suas orações, pelo seu descanso eterno.

A Direção e todos os membros da Casa do Povo do Faial participam o falecimento da Sra. Maria Natividade de Sousa e Freitas, mãe do Dr. Rui Emanuel Sousa de Abreu, Fundador desta instituição e atual Presidente da Assembleia Geral da Casa do Povo do Faial, e informam que o seu funeral se realiza hoje, pelas 15:00 horas. A Casa do Povo do Faial presta a sua solidariedade e apoio à família, desejando que encontrem conforto nas memórias e no legado deixado pela Senhora Maria Natividade Freitas.

A Associação Desportiva e Cultural do Faial participa o falecimento da Sra. Maria da Natividade de Sousa e Freitas, mãe do Dr. Rui Emanuel Sousa de Abreu, Presidente da Assembleia Geral, e informa que o seu funeral se realiza hoje, na Igreja Paroquial do Faial, onde haverá missa de corpo presente pelas 15:00 horas.

A Direção da Confraria do Santíssimo Sacramento participa o falecimento da Sra. Maria da Natividade de Sousa e Freitas, mãe do Presidente da Confraria de Nossa Senhora da Natividade, Dr. Rui Emanuel Sousa de Abreu, e informa que o seu funeral se realiza hoje, na Igreja Paroquial do Faial, onde haverá missa de corpo presente pelas 15:00 horas.

Anaclet Teixeira e a sua família participam o falecimento da Sra. Maria da Natividade de Sousa e Freitas, e informam que o seu funeral se realiza hoje, na Igreja Paroquial do Faial, onde haverá missa de corpo presente pelas 15:00 horas.

A Casa de Chá do Faial e o seu pessoal participam o falecimento da Sra. Maria da Natividade de Sousa e Freitas, e informam que o seu funeral se realiza hoje, na Igreja Paroquial do Faial, onde haverá missa de corpo presente pelas 15:00 horas.

Faial, 24 de setembro de 2025