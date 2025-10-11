Maria da Luz Figueira da Silva

Com amor e carinho de seu esposo, Sidónio Vieira Barradas, e filho, neto, irmãs, irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e restantes familiares, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente. Moradora à Estrada José Ângelo Pestana Barros (Sítio do Covão), Paróquia de Nossa Senhora da Encarnação, Estreito de Câmara de Lobos. Mais se informa que o seu funeral se realiza neste sábado, 11/10/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 09:45, em direção à Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada às 11:00 horas, seguindo em cortejo fúnebre até ao lugar de seu eterno descanso no cemitério da freguesia.

Mais se informa que a missa de 7.º dia será realizada na próxima quinta-feira, 16/10/2025, às 18:30, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Encarnação, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Sítio do Covão, 11 de outubro de 2025