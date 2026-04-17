Maria da Luz Câmara Costa

Seu marido, filhos, nora, genro e netas, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho Dr. Francisco Rodrigues Jardim, Ribeira da Janela, que o seu funeral se realiza amanhã, Sábado, 18/04/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:00 horas para a igreja paroquial de Nossa Senhora da Encarnação, Ribeira da Janela, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:30 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Sábado, 25/04/2026, pelas 19:30 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora da Encarnação, Ribeira da Janela, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia

Ribeira da Janela, 17 de Abril de 2026