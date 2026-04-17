Suas filhas, filho, nora, genros, netas, netos, bisneta, bisneto, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Maria da Conceição Vieira Freitas, natural e residente no Monte, Funchal.

O funeral realiza-se, hoje, sexta-feira, dia 17 de abril.

O corpo estará em câmara ardente entre as 13:00h e as 14:00h, na capela do cemitério do Monte, Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00h prosseguindo para inumação, no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Mais se informa que será celebrada missa de 7º Dia, domingo, dia 19 de abril, na Igreja Paroquial do Curral dos Romeiros, Funchal, pelas 09:30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

Funchal, 17 de abril de 2026